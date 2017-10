Oranje Onder-19 kent vliegende start; Kadioglu scoort twee keer

Oranje Onder-19 heeft goede zaken gedaan in de kwalificatiecyclus voor het EK van volgend jaar zomer in Finland. Het team van bondscoach Maarten Stekelenburg boekte woensdagmiddag een 3-0 overwinning op de leeftijdsgenoten van Malta. En gaat nu, na één speelronde, aan kop in de vierde groep van de kwalificatiereeks.

Oranje neemt het komende zaterdag op tegen Hongarije en drie dagen later staat het treffen met Slovenië op het programma. Oranje moet bij de eerste twee in de poule eindigen om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde, die in maart wordt afgewerkt. 28 landen, verdeeld over zeven groepen, moeten dan bepalen wie naar Finland gaan. Enkel de groepswinnaars verzekeren zich van deelname aan de eindronde.

Oranje Onder-19 kwam woensdag na een klein half uur op voorsprong: op aangeven van Owen Wijndal maakte Ferdi Kadioglu van NEC er 1-0 van. Kadioglu verdubbelde voor rust nog de marge en zag hoe Joël Piroe er vlak voor tijd vanaf elf meter 3-0 van maakte.