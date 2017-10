Keizer erkent worsteling: ‘Mensen krijgen doordeweeks niet alles mee’

Marcel Keizer is nog altijd zoekende naar zijn ideale samenstelling bij Ajax. De trainer wisselt regelmatig van opstelling, hoewel hij het liefst een vaste samenstelling heeft. De positiewisselingen zijn echter niet zonder reden, verzekert Keizer in gesprek met Voetbal International. "In deze selectie heb je een paar spelers die altijd zullen spelen, maar dat zijn geen zes of zeven posities."

Op veel posities zijn de onderlinge verschillen niet groot, legt Keizer uit. Als trainer is hij dus zoekende. "Naar combinaties, naar perfecte afstemmingen. Tussen spelers onderling. Zoals een linksbenige rechtsbuiten die een klik moet hebben met een rechtsback, met het middenveld. Die samenstelling is bepalend, natuurlijk zijn we daarmee aan het stoeien", erkent Keizer.

De oefenmeester, wiens ploeg zondag een 0-4 zege boekte op sc Heerenveen, begrijpt de kritiek op zijn keuzes. Hij wil ook graag een vaste opstelling hebben. "Maar zolang het spel tegenvalt, blijf je zoeken en daar loop ik niet voor weg." Keizer zegt altijd te zullen wisselen als de situatie daar om vraagt. "Soms weten mensen niet de achterliggende gedachten, omdat ze doordeweeks niet alles meekrijgen."