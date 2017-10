‘Klap is een groot woord, al koos ik mede vanwege De Boer voor Crystal Palace’

Jaïro Riedewald trok afgelopen zomer na jaren bij Ajax de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en koos uiteindelijk voor Crystal Palace, waar Frank de Boer op dat moment nog de trainer was. Enkele maanden later is de oud-coach van de Amsterdammers echter alweer ontslagen en zijn the Eagles met nul punten, en nul gemaakte doelpunten, na zeven wedstrijden aan de slechtste start ooit in de Premier League bezig.

“Ongelofelijk jammer dat het zo gelopen is. Na vier wedstrijden. Blijkbaar gebeurt het in de voetbalwereld. De wedstrijd tegen Burnley hadden we zoveel pech. Niet normaal. Chagrijnig zaten we in de trein terug naar Londen, de volgende dag was de trainer ontslagen... Heel gek”, vertelt Riedewald in gesprek met het Algemeen Dagblad. Voor de verdediger betekende het vertrek van De Boer een lelijke streep door de rekening, al gelooft hij ook dat hij onder diens opvolger Roy Hodgson zijn kansen zal krijgen.

“Een klap? Dat is wel een groot woord. Natuurlijk koos ik mede vanwege De Boer voor Crystal Palace. Maar óók omdat de Premier League voor mij de mooiste en grootste competitie is.” Riedewald tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2022 en ziet de toekomst niet somber in. De ex-Ajacied voelt zich nog niet afgeschreven en denkt dat als Crystal Palace kan afrekenen met de negativiteit er nog wel wat mogelijk is dit seizoen.