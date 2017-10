‘Wat er met De Boer gebeurde heeft alles veranderd, Koeman moet oppassen’

Everton spendeerde afgelopen zomer ruim 160 miljoen euro op de transfermarkt, maar de ploeg van Ronald Koeman slaagt er tot nu toe niet in om indruk te maken in de Premier League. The Toffees verloren afgelopen weekend in eigen huis van Burnley en bezetten momenteel de zestiende positie in de Engelse hoogste afdeling. Ian Wright denkt dan ook dat Koeman op moet passen.

Volgens de voormalige spits van onder meer Arsenal waren de verwachtingen in Goodison Park aan de vooravond van het seizoen hooggespannen: “Een seizoen waarin Everton, goed bij kas en vol met nieuwe aankopen, de verwachtingen waar zou maken van iedereen die hen als dark horse voor de top vier beschouwde. In plaats daarvan slaagde Koeman er niet in om een ervaren spits binnen te halen na het vertrek van Romelu Lukaku”, schrijft Wright in zijn column in The Sun.

“Dat heeft hem met rode wangen achtergelaten. Wat mij betreft is dit een gebrek aan waakzaamheid. Talenten als Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Ademola Lookman zijn goed, maar je kunt niet 25 doelpunten uit een team halen en dan verwachten dat het alsnog mee gaat doen. Op dit moment lijkt Everton energie tekort te komen, missen ze pit en ziet het er een beetje uit als een bende.”

Wright denkt dat Koeman net als zijn collega Jürgen Klopp bij stadsgenoot Liverpool op moet passen: “Klopp en zeker Koeman kunnen niet achterover hangen en denken dat ze compleet veilig zijn. Wat er bij Crystal Palace met Frank de Boer is gebeurd heeft het landschap veranderd. De Boer vloog er na vier Premier League-wedstrijden uit en de druk zal alleen maar toenemen als je zoveel geld hebt uitgegeven als de trainers aan de Merseyside. Natuurlijk is er nog genoeg tijd voor verandering, maar het geduld zal een keer ophouden als er na de interlandonderbreking geen snelle verandering komt.”