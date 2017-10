AZ neemt banneling in genade aan: ‘Kans gekregen elders te spelen’

Iliass Bel Hassani is weer teruggekeerd in de selectie van AZ. De middenvelder kreeg halverwege augustus van John van den Brom te horen dat hij voor zichzelf moest gaan trainen en heeft in die anderhalve maand goede stappen gezet, zo laat de club dinsdag bij monde van directeur voetbalzaken Max Huiberts weten.

“Iliass heeft in de voorbereiding te horen gekregen dat hij een maand buiten de groep zou gaan trainen, omdat ze niet tevreden waren over hoe hij ervoor stond na de voorbereiding”, laat de bestuurder via de officiële kanalen van zijn club weten. “Uiteindelijk kreeg hij vanuit de club de kans om eventueel een seizoen ergens anders te spelen. Iliass heeft er toen voor gekozen om hier verder te gaan, hij was hier nog lang niet klaar.”

Bel Hassani heeft in de afgelopen periode weer het gewenste fitheidsniveau bereikt, zo legt Huiberts uit: “We weten dat hij hij heel goed kan voetballen. Hij heeft de keuze gemaakt om in die maand weer helemaal training- en straks ook wedstrijdfit te zijn. Dus die sluit zoals afgesproken weer aan bij de groep van het eerste.” De terugkeer van Bel Hassani komt op een goed moment voor AZ, aangezien de club maandag te horen kreeg dat Marko Vejinovic dit seizoen niet meer in actie komt. De Feyenoord-huurling scheurde afgelopen weekend zijn kruisband tegen zijn eigenlijk werkgever.