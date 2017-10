‘Ik denk dat ik het type speler ben dat Ajax nodig heeft’

Ajax kon zondag drie punten bijschrijven na de ruime winst op sc Heerenveen (0-4). Nick Viergever erkent in gesprek met Goal dat de Amsterdammers punten moesten pakken in het Abe Lenstra Stadion om zicht te houden op de landstitel: "Er stond best wel wat druk op, maar van verdere druk buiten wedstrijden merk ik niks", aldus de 28-jarige Ajacied.

Viergever geeft aan dat de wedstrijd in Friesland sowieso niet het laatste duel onder Marcel Keizer zou zijn geweest. De verdediger zegt veel te communiceren met zijn trainer: "Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en daar praat ik ook over met Keizer. Ik denk dat ik het type speler ben dat Ajax nodig heeft. Qua coaching, maar ik heb als oudere jongen ook de ervaring in de Eredivisie en in Europa. Je ziet dat Ajax die balans nodig heeft."

Viergever weet nog niet of hij zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. Afgelopen zomer sprak de verdediger uit dat hij vertrouwen voelde van de trainer, maar niet vanuit de club. "Dat is niet veranderd. Ik heb geen aanbieding gehad, dus zodra mijn contract afloopt, ben ik transfervrij. Of ik die aanbieding nog verwacht? Dat maakt mij niet zo veel uit. Als ik vertrek, gaat mijn voorkeur uit naar het buitenland. Zeker voor iemand die bij Ajax speelt mag dat ook wel."