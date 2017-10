Guardiola spreekt zich uit: ‘Barcelona-Las Palmas had nooit door mogen gaan’

Door de chaos rond het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid moest de wedstrijd tussen Barcelona en Las Palmas zondagmiddag achter gesloten deuren afgewerkt worden. Barça won de merkwaardige wedstrijd uiteindelijk met 3-0. Josep Guardiola, kind van de club, is van mening dat de wedstrijd helemaal niet gespeeld had moeten worden.

“Ik had de wedstrijd Barcelona-Las Palmas afgelast, het had nooit door mogen gaan. Als je uiteindelijk de wedstrijd speelt, moet je dat met publiek doen. Met alle consequenties die daarbij horen”, zegt Guardiola in gesprek met Catalunya Radio. Gerard Piqué gaf na afloop van de wedstrijd tussen Barcelona en Las Palmas een emotioneel interview, waarin hij uithaalde naar de Spaanse regering.

“Ik heb het interview niet gezien, maar ze hebben me zijn woorden verteld. Hij heeft zichzelf uitgedrukt als een dapper man, precies zoals hij is”, vervolgt Guardiola. “Piqué, Iniesta en Puyol zijn grootheden in het Spaanse voetbal. Waarom denken ze dat wij Spanje haten? Spanje is een geweldige, fantastische plek.”