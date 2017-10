Van de Beek: ‘Iedereen wijst naar de trainer, maar de kritiek is niet terecht’

Ajax wist zondag met 0-4 te zegevieren over sc Heerenveen, waardoor de druk op Marcel Keizer iets minder is geworden. De geplaagde oefenmeester kreeg veel kritiek te verduren en zijn functioneren zou al onder een vergrootglas liggen bij de directie van de Amsterdammers. Donny van de Beek vindt dat er minder naar de coach moet worden gekeken.

Met name na de verliespartij van Ajax in eigen huis tegen Vitesse (1-2) werd de positie van Keizer wankel, weet ook Van de Beek: "Je hoort van alles en dat is terecht. Als je Ajax bent, kan je niet zo verliezen. Vandaag moesten er punten gepakt worden. Dit vertrouwen was zeker nodig, Heerenveen is altijd lastig. Het is dan lekker dat je ruim wint", aldus de jongeling in gesprek met Voetbal Inside.

De middenvelder zegt dat hij en zijn teamgenoten Keizer vorige week in de steek hebben gelaten: "Iedereen wijst dan naar de trainer, maar we moeten naar onszelf kijken. De kritiek op hem is niet terecht", aldus Van de Beek. David Neres, die zondag belangrijk was voor zijn ploeg en twee keer wist te scoren tegen de Friezen, wil niets weten van een crisis bij Ajax.

"Ja, die overwinning hadden we hard nodig", erkent de Braziliaan in gesprek met de NOS. De buitenspeler ontkent echter dat er een crisis is bij Ajax: "Nee. Het is normaal om wedstrijden te verliezen. Er is nog veel verbetering mogelijk, maar van crisis is geen sprake", aldus Neres, die zegt dat de overwinning zowel voor de trainer als voor de ploeg zeer welkom was.