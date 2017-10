Prachtgoal Coutinho helpt slordig Liverpool niet langs stug Newcastle

Rafael Benítez heeft tegen zijn oude werkgever voor een kleine verrassing weten te zorgen. Newcastle United wist zich kranig te weren tegen Liverpool en the Reds moesten uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling: 1-1. Door het gelijkspel blijven beide clubs in de middenmoot steken, waarbij Liverpool twee punten meer heeft dan the Magpies.

Liverpool domineerde in het eerste bedrijf, maar pogingen tussen de palen waren zeldzaam. Georginio Wijnaldum, Sadio Mané en Daniel Sturridge hadden in de loop van de eerste helft de mogelijkheid om hun team op voorsprong te zetten, maar allen hadden ze het vizier niet op scherp staan. Philippe Coutinho zorgde na een halfuur spelen wél voor de 0-1 door vanaf de linkerflank naar binnen te dribbelen en met zijn rechtervoet verwoestend uit te halen.

Lang kon Liverpool niet genieten van de voordelige marge, want Joselu werd door Jonjo Shelvey diep gestuurd, waarna de Spaanse spits oog-in-oog met Simon Mignolet ervoor zorgde dat de ruststand 1-1 werd. Sturridge had vijf minuten na de onderbreking de kans op de 1-2, maar Rob Elliot pareerde formidabel. De doelman werd een kwartier voor tijd nog geholpen door Shelvey, die voorkwam dat het leer de doellijn passeerde. In de hectische slotfase hield de promovendus knap stand, waardoor the Reds al negen verliespunten hebben in zeven wedstrijden.