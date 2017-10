Keizer gematigd tevreden: ‘Daardoor wordt hij man van de wedstrijd’

Ajax wist zondagmiddag uit bij sc Heerenveen met 0-4 te zegevieren en dat betekent dat Marcel Keizer zich wat ademruimte heeft verschaft. Na de thuisnederlaag tegen Vitesse (1-2) lag de trainer onder vuur en zou zijn positie ter discussie staan. Na afloop van het duel in het Abe Lenstra Stadion is de geplaagde oefenmeester dan ook opgelucht.

"Opluchting? Het voelt goed als je wint. Maar we weten ook wel dat we beter moeten dan vandaag. De discussie is ook logisch als je thuis tegen Vitesse verliest, terwijl je al verliespunten hebt en een slechte wedstrijd speelt", zegt de trainer in gesprek met FOX Sports over de rumoer rond zijn persoon. "Dan is het fijn dat je een slechte wedstrijd met 0-4 wint. En we weten dat het beter moet dan vandaag."

"We speelden bij vlagen aardig", vervolgt Keizer. "We hadden in het begin moeite met de lange bal van Heerenveen, omdat ze heel hoog druk zetten. Bovendien moesten Maximilian Wöber en Matthijs de Ligt aan elkaar wennen. Na een tijdje ging het steeds beter", aldus de trainer, die blij was met het optreden van David Neres: "Het rendement bepaalt een hoop. Dan kun je iets minder spelen en toch twee goals maken, waardoor hij de man van de wedstrijd wordt."

"We zitten in een moeilijke fase en één overwinning haalt ons daar niet direct uit. Het kan allemaal nog beter. Het belang was: winnen bij een ploeg die dit seizoen nog niet verloren had in de Eredivisie. En dat is gelukt", zegt Keizer, die veel kritiek over zich heen heeft gekregen deze week, in gesprek met de NOS. Naar eigen zeggen was hij er zelf rustig onder gebleven: "Of ik 'm kneep voor de wedstrijd? Nee hoor."