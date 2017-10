Keizer heeft weer lucht na ruime overwinning Ajax in Friesland

Ajax is er zondagmiddag na twee keer puntverlies in de Eredivisie op rij wel in geslaagd om te winnen van sc Heerenveen. De Amsterdammers gingen in een crisissfeer op bezoek bij de Friezen, die voor dit weekend nog op de tweede plaats stonden. De ploeg van Jurgen Streppel liet in de eerste helft ook zien dat die hoge notering geen toeval was, maar moest na twee snelle goals van David Neres toch kapituleren. Via Lasse Schöne en Maximilian Wöber liep Ajax na de rust zelfs uit naar 0-4, waardoor de ploeg van Marcel Keizer nu de zesde plaats inneemt.

Heerenveen bracht vlak voor de aftrap naar buiten dat het het de komende weken zonder de geblesseerde Arber Zeneli moet stellen, terwijl Keizer met het opstellen van Wöber, Lasse Schöne en David Neres zijn basisopstelling ook overhoop gooide. Die keuze leidde in de openingsfase tegen een fel jagende thuisploeg echter niet tot meer controle en de eerste kans kwam uit buitenspelpositie voor de Friezen. Heerenveen bleef er daarna kort op zitten en profiteerde bijna van een te korte terugspeelbal van Neres.

Martin Ödegaard kon door richting André Onana, maar de Real Madrid-huurling slaagde er niet in om de doelman te passeren. Ajax liet zich daarna via een kopval van Wöber die net naast ging ook eens voor het vijandelijke doel zien en Hakim Ziyech stuurde een vrije trap langs de verkeerde kant van de paal. Ook Heerenveen werd daarop twee keer gevaarlijk uit een standaardsituatie: Kik Pierie raakte in de rebound uit een afgeslagen vrije trap de paal en Stijn Schaars schoot de bal vlak daarna uit opnieuw een vrije trap rechtstreeks op de paal.

In een fase waarin Ajax zich gelukkig mocht prijzen dat het niet op achterstand kwam, was het echter Neres die twee keer razendsnel toesloeg. De Braziliaan combineerde voor zijn eerste goal na een goede lichaamsschijnbeweging met Klaas-Jan Huntelaar, waarna hij door mocht richting Martin Hansen en binnen prikte. Huntelaar speelde ook een hoofdrol bij de tweede goal van de vleugelaanvaller: de spits kopte een verre trap van Onana door, waarna Neres oog in oog met Hansen opnieuw toesloeg.

Na de thee leek Heerenveen wat beduusd van de verrassende achterstand en na vijf minuten spelen lag de bal bijna weer achter Hansen. Donny van de Beek stuitte op aangeven van Amin Younes echter op de lat. Het publiek in het Abe Lenstra Stadion probeerde de thuisploeg daarop weer richting het niveau van de eerste helft te stuwen en een harde vrije trap van Yuki Kobayashi kon door Onana maar net met de vuisten onschadelijk gemaakt worden. In het laatste kwartier kreeg Justin Kluivert de kans in plaats van Neres en de aanvaller stond koud in het veld toen Ajax de voorsprong verder uitbreidde.

Lucas Woudenberg hield vast bij een corner, waarna Serdar Gözübüyük naar de penaltystip wees. Schöne bleef vervolgens ijzig koel tegen zijn oude club en faalde niet. Daarmee was het nog niet gedaan voor de bezoekers, want Wöber beloonde zijn basisplaats ook nog met een treffer. Heerenveen kreeg de bal na een corner van Schöne niet weg uit de zestien, waarna de Oostenrijker in een paar pogingen wist te scoren. Door de nederlaag van Heerenveen is er overigens geen enkele ploeg in de Eredivisie meer ongeslagen dit seizoen.