Veel lof voor Ajax-talent: ‘Hij heeft schijt aan alles in het veld'

Dennis Johnsen verliet sc Heerenveen afgelopen zomer voor Ajax en daar baalt men in Friesland van. Ook Jurgen Streppel had graag gezien dat de talentvolle buitenspeler langer in het Abe Lenstra Stadion te bewonderen was geweest. De trainer beseft tegelijkertijd dat de Noor, die nog moet wachten op zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, niet houdbaar was voor Heerenveen.

Ajax maakte ruim twee miljoen euro over naar Heerenveen, waar Johnsen nooit een wedstrijd in het eerste elftal speelde. Dat was dit seizoen anders geweest, als hij was gebleven. "Hij had een basisplaats gehad bij ons", zegt Streppel in gesprek met de NOS. "Die jongen heeft exceptionele kwaliteiten. Hij heeft het karakter om bij een hele grote club te gaan spelen, heeft schijt aan alles in het veld. Hij maakt geweldige acties en heeft scorend vermogen. Buiten het veld was hij wel heel erg rustig, typisch Noors zou ik bijna zeggen. Het is een aderlating. Maar je weet dat het kan gebeuren."

Johnsen, die in 2015 door Heerenveen werd overgenomen van Rosenborg BK, maakt dit seizoen veel indruk met zijn spel en doelpunten in Jong Ajax. Een doorbraak in het eerste elftal lijkt niet ver weg meer. "Hij heeft heel goede wedstrijden gespeeld bij ons. Hij is dichtbij”, zegt trainer Michael Reiziger. “Hij moet een paar dingen verbeteren en dan hoop ik voor hem dat hij straks bij het eerste kan aansluiten.”