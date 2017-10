Cocu geeft toptalent een kans: ‘Ik zag het niet aankomen, nee’

Dante Rigo maakte vorige week in de KNVB Beker al zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en zaterdagavond maakte de Belg zijn eerste minuten in de Eredivisie. Trainer Phillip Cocu bracht de talentvolle middenvelder vijf minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Jorrit Hendrix.

Rigo kwam tegen Putten voor het eerst in een officieel duel in actie voor PSV. "Dit is anders. In de Eredivisie, in het eigen Philips Stadion. Een heel mooi gevoel. Het was heel fijn", zegt hij tegenover PSV TV. "Het begint natuurlijk een beetje te kriebelen als je op de bank zit. Nu kwam het eruit, dat is mooi. Ik zag het niet aankomen, nee. Je hoopt elke week op je debuut. Je werkt er hard voor op de training.”

Cocu gaf Rigo een duidelijke boodschap mee. “Hij zei dat ik moest genieten, mijn eigen spel moest spelen. Dat is wel gelukt, geloof ik”, aldus de Belgisch jeugdinternational. PSV won het duel met Willem II met 4-0 door doelpunten van Hirving Lozano (2), Gastón Pereiro en Marco van Ginkel.