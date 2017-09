Cerny moest verhuizen na misgelopen kampioenschap: ‘Ik schrok me kapot’

Vaclav Cerny bewaart geen fijne herinneringen aan de slotdag van het seizoen 2015/16. De aanvaller verspeelde met Ajax het kampioenschap in de uitwedstrijd tegen De Graafschap en liet zelf bij een 0-1 voorsprong een enorme mogelijkheid onbenut om het duel vroegtijdig op slot te gooien. Doordat de Amsterdammers uiteindelijk met 1-1 gelijkspeelden, ging de landstitel naar PSV en bleef Cerny achter als gebeten hond.

"Het was niet mijn schuld dat we geen kampioen werden. Natuurlijk was het niet mijn schuld. Hoe kun je nou een jongen van achttien de schuld geven?", kijkt hij in gesprek met ELF Voetbal terug op de storm van kritiek die hij destijds te verwerken kreeg. Cerny wachtte bij thuiskomst ook nog een vervelende verrassing. "Mijn deur was beklad en onder mijn deur door was een papiertje geschoven. Er stonden vreselijke verwensingen op. Ik schrok me kapot. Ik hield van mijn appartement, mijn eerste eigen appartement, maar ben gelijk verhuisd. Naar een veilige plek."

Cerny vond steun bij Frank de Boer, die destijds nog de scepter zwaaide bij Ajax. "De trainer heeft me toen ook op vakantie gestuurd, ik hoefde niet eens meer mee op tour naar China”, vervolgt hij. "Geloof me als ik zeg dat ik geen seconde van die vakantie heb genoten. Die misser heeft heel lang nagewerkt, de hele zomer door. Ik zat er heel erg mee. (...) Slapeloze nachten had ik ervan."