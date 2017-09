Bosz nuchter na benauwde zege: ‘Elke ploeg heeft twee van zulke wedstrijden’

Peter Bosz kroop zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg door het oog van de naald met Borussia Dortmund. De koploper zakte in de tweede helft door de ondergrens heen, maar slaagde er uiteindelijk toch in de 1-2 voorsprong die het had overgehouden aan het eerste bedrijf over de streep te trekken. Bosz prijsde zich na afloop gelukkig met de overwinning.

"Dat was de slechtste wedstrijd dit seizoen onder mijn leiding", liet hij via de officiële kanalen van de koploper weten. "In de eerste helft hadden we enorm veel ruimte, maar speelden we niet goed. Na rust hebben we helemaal niet meer gevoetbald. Elke ploeg heeft in een seizoen twee van zulke wedstrijden. Daarom ben ik erg blij dat we dit duel toch nog winnend hebben weten af te sluiten."

Pierre-Emerick Aubameyang kreeg een kwartier voor tijd vanaf elf meter een uitgelezen mogelijkheid om Dortmund in veilige haven te brengen. De spits zag zijn panenka echter mislukken. "Auba is voor ons een erg belangrijke speler", sprong Bosz op de bres voor zijn aanvalsleider. "Hij heeft dit seizoen al acht doelpunten gemaakt en heeft ons al vaak geholpen. Vandaag was het niet goed, maar ook voor hem geldt dat hij twee van zulke wedstrijden per seizoen heeft. Vandaag was het zijn eerste."

Mario Götze ontbrak in de wedstrijdselectie van Bosz, maar van een blessure was geen sprake. "Hij had graag gespeeld, maar ik heb hem gezegd dat ik dat niet wilde. Hij is hiervoor vijf maanden geblesseerd geweest", legde de oefenmeester uit. "Het zou zijn derde wedstrijd in een week tijd zijn geweest. Dat is simpelweg te veel. Het was weliswaar een belangrijke wedstrijd, maar er komen nog veel belangrijke wedstrijden aan waarin we Mario hard nodig hebben."