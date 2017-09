Basiskracht Liverpool verbijt de pijn: ‘Ik neem vijf pillen voor elke wedstrijd’

Dejan Lovren is dit seizoen bij Liverpool een vaste waarde in de achterhoede, maar hij is op dit moment allesbehalve okselfris. De 28-jarige Kroaat geeft in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Newcastle United van zondag aan al geruime tijd te kampen met pijntjes en zelfs medicijnen te nemen teneinde de pijn te onderdrukken.

Lovren was in acht van de elf wedstrijden die Liverpool dit seizoen speelde van de partij, maar hij geeft aan niet geheel fit te zijn. "Ik heb de laatste twee weken pijn in mijn hele lichaam, het doet pijn", vertelt de stopper in gesprek met Sportske novosti. "Ik heb problemen met mijn rug en nu doet ook mijn achillespees pijn."

"Ik speel, maar ik train helemaal niet. Ik kan niet trainen", vervolgt Lovren. "Het grootste probleem is mijn rug. Dat is ook waarom ik de wedstrijden in de Premier League tegen Manchester City en Burnley heb laten lopen. Ik heb problemen met het linkerdeel van mijn lichaam. Ik neem pillen zodat ik kan spelen. Ik neem vijf pillen voor elke wedstrijd. Dat is niet goed. Ik wil graag spelen en de manager (Jürgen Klopp, red.) stelt me ook op, maar het is niet goed. Het wordt slechter en slechter."