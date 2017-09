‘Hij is ongeveer 45 miljoen euro waard, gelukkig huren wij hem’

Stoke City nam Kurt Zouma afgelopen zomer op huurbasis over van Chelsea. The Potters betalen acht miljoen euro aan de Engelse topclub om een seizoen gebruik te maken van de diensten van de Franse verdediger. Manager Mark Hughes is van mening dat hij met Zouma goud in handen heeft, daar hij hem op een waarde van 45 miljoen euro schat.

Hughes is zo onder de indruk geraakt van Zouma, dat hij nu al hoopt dat hij ook volgend seizoen over de Frans international kan beschikken. De acht miljoen euro die Stoke kwijt is voor Zouma, is volgens Hughes een schijntje. “Kurt Zouma is een speler die tussen de 35 en 45 miljoen euro waard is. Zulke bedragen kunnen wij ons niet veroorloven. Gelukkig kunnen we hem huren. Dat moet ook wel, want wij kunnen niet met 70 miljoen euro de transfermarkt op voor een speler.”

Zouma kwam tot dusver tot twee interlands en bleef tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland negentig minuten op de bank. Met oog op het WK in Rusland vertrok hij bij Chelsea, waar hij verre van zeker was van een basisplaats. Hughes denkt dat wanneer Zouma terugkeert naar Londen, hij kan rekenen op een basisplaats. “Ze stuurden Andreas Christiansen naar Duitsland en nu speelt hij vast in Chelsea. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren met Kurt.”