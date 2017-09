Keizer: ‘Of dat duel voor mij bepalend is? Dat moet je mij niet vragen’

Ajax kent een teleurstellende start van het seizoen en zondag staat er met de uitwedstrijd bij sc Heerenveen weer een lastige confrontatie op het programma. De kritiek op trainer Marcel Keizer zwelt de laatste weken gestaag aan, maar de opvolger van Peter Bosz weet niet of het duel met de Friezen zijn toekomst gaat bepalen.

“Of de wedstrijd in Friesland voor mij bepalend is? Daarvoor moet je niet bij mij zijn...”, vertelt hij in gesprek met de NOS. “Er is één iemand verantwoordelijk en dat ben ik. Dat er kritiek is, is logisch. Als je maar tien punten uit zes wedstrijden hebt, is dat een logisch gevolg. Als je bij Ajax verliest, weet je dat het hommeles wordt.”

In de afgelopen week werd er van verschillende kanten gesuggereerd om een meer ervaren trainer naast Keizer te zetten, die aan zijn eerste klus bij een topclub bezig is. Een van de namen die wordt genoemd is die van Guus Hiddink, maar Keizer lijkt voorlopig niet zoveel te zien in een dergelijke constructie: “Daar wil ik niet op vooruit lopen. Ik ga ervan uit dat we zondag winnen.”

De trainer weet dat zijn elftal op dit moment zoekende is en puzzelt nog in welke formatie hij zijn spelers op dit moment het beste tot hun recht kan laten komen. Toch verwacht hij een positief resultaat in het Abe Lenstra Stadion: “Als ik naar de afgelopen dagen kijk, heb ik er alle vertrouwen in.”