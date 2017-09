Advocaat laat Sneijder buiten selectie; Babel wel geselecteerd

Bondscoach Dick Advocaat heeft de definitieve selectie voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden bekend gemaakt. In die selectie heeft de bondscoach geen plek voor recordinternational Wesley Sneijder, terwijl ook Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie niet zijn opgeroepen. Ryan Babel keert terug bij Oranje, terwijl Jürgen Locadia zich voor het eerst bij het Nederlands elftal mag melden.

Virgil van Dijk maakte geen deel uit van de voorselectie en heeft uiteindelijk ook geen plek gekregen in de definitieve selectie. Huntelaar, Van Persie en Sneijder maakten wel deel uit van de voorselectie, maar hoeven zich volgende week uiteindelijk niet te melden bij Oranje. Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Quincy Promes ontbreken ook in de selectie van Advocaat. Het drietal kampt met een blessure.

Meest opvallende afwezige in de selectie is Sneijder. "Sneijder blijft belangrijk. Als je zo'n carrière hebt als Sneijder, dan moet je echt je petje afnemen. Als hij niet speelt, wat moet ik dan zeggen? Doe je best? Dat zeg ik toch niet", zegt Advocaat op de persconferentie. Babel speelde in 2011 zijn laatste interland voor Oranje, maar verkeert de laatste tijd in uitstekende vorm bij Besiktas. In negen wedstrijden scoorde hij vijf keer, waarmee hij een oproep heeft verdiend voor Oranje.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 29 Sep 2017 om 3:07 PDT

"Ik zie Babel als iemand voor de zijkant. Een jongen die een vaste waarde is bij Besiktas, die hebben echt een geweldig elftal. Met Promes er niet bij, is Babel een uitstekend alternatief. Hij verdient het om erbij te zijn", stelt Advocaat. "Ik denk dat we een goede groep hebben. We spelen tegen twee ploegen waar we resultaat tegen kunnen halen. Ik heb een goed gevoel bij deze namen."

Oranje staat voor de zware taak om Zweden voorbij te streven in de kwalificatiegroep. Dan moet het Nederlandse elftal zien te winnen van Wit-Rusland en Zweden, terwijl er ook nog aan het doelsaldo gewerkt moet worden. "Zweden wint niet met 8-0 van Luxemburg. Wat is dat nou voor stomme vraag? 8-0, dat geloof ik echt niet. Ik denk niet dat ik onverantwoorde risico's neem als Zweden ruim voor staat. Het is een misvatting dat je aanvallender speelt met meer aanvallers op het veld", aldus de bondscoach. "Je stapt in zo'n job en denkt dat je het gaat doen met zo'n groep. Als je het niet haalt, dan heb je het niet goed gedaan."