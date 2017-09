‘Man van twintig miljoen’ niet bezig met vertrek bij PSV: ‘Niet aan de orde’

Volgens Marcel Brands heeft PSV met Gastón Pereiro goud in handen. De technisch manager van de Eindhovenaren stelt dat de Uruguayaan zich op de radar van diverse Europese clubs bevindt en over een aantal jaar zomaar twintig miljoen euro op kan leveren. Pereiro houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met een stap naar een andere club.

“Ik wil beter worden en dat kan alleen als ik me op mijn spel en op PSV focus. Er komt een moment dat het wel actueel zal gaan worden, dan zal ik me erop richten. Voor nu is het niet aan de orde”, zegt Pereiro in gesprek met Voetbal International. De Uruguayaan is de afgelopen seizoenen niet altijd basisspeler bij PSV, maar kwam reeds tot 86 wedstrijden in het shirt van de Eindhovenaren. Daarin trof hij 27 keer doel, terwijl hij 8 keer als aangever fungeerde.

“Ik wil net als iedere voetballer alles spelen. Het liefst sta ik altijd negentig minuten in het veld”, stelt Pereiro, die dit seizoen tweemaal scoorde in negen wedstrijden. “Maar als de trainer het voor het team nodig vindt om iets anders te proberen en mij eruit te halen dan respecteer ik dat. Daar heb ik geen problemen mee. Ik ben blij met hoe het gaat. Ik voel me basisspeler, dat is belangrijk voor mij.”