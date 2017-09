De Boer: ‘Ik heb nog steeds vertrouwen in Marcel Keizer’

Na de nederlaag tegen Vitesse is de druk op Marcel Keizer toegenomen, maar de trainer lijkt in ieder geval nog één duel, dat tegen sc Heerenveen, de tijd te krijgen om van Ajax weer een winnende ploeg te maken. Ronald de Boer schrijft de 48-jarige Keizer niet af, zo vertelt de oud-middenvelder in een interview met De Telegraaf.

De Boer vindt dat de opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz het voordeel van de twijfel verdient: “Ik heb nog steeds vertrouwen in Keizer, maar begrijp heel goed dat ze de situatie bij Ajax eventueel gaan evalueren na het duel met Heerenveen.” De Boer stelt dat Keizer nog altijd zoekende is naar zijn beste formatie.

Desondanks vindt hij niet dat Keizer daarop afgerekend moet worden; de directie en de spelersgroep staan immers nog altijd achter de oefenmeester, aldus De Boer: “Dan is er geen reden om nu afscheid van elkaar te nemen.” Ajax verloor zondag met 1-2 van Vitesse en komende zondag gaat de huidige nummer zeven van de Eredivisie op bezoek in Friesland.

Na zes competitiewedstrijden staat Ajax overigens op tien punten; het laagste aantal sinds 2008/09, toen de Amsterdammers onder Marco van Basten ook tien punten pakten in de eerste zes duels. De laatste keer dat Ajax op bezoek ging in het Abe Lenstra Stadion, werd het 0-1. Davy Klaassen groeide toen uit tot de matchwinner.