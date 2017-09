Sinkgraven: ‘Ik denk dat hij zeker een aanwinst is voor Ajax’

Ajax zag deze zomer Davinson Sánchez vertrekken naar Tottenham Hotspur en nam vervolgens Maximilian Wöber over van Rapid Wien als zijn vervanger. De Oostenrijker speelde dit seizoen nog maar tien minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar Daley Sinkgraven is onder de indruk van de centrale verdediger.

In gesprek met Goal vertelt Sinkgraven dat hij niet merkt dat Wöber moet wennen aan de speelwijze van Ajax: “Hij is een fysiek sterke jongen en hij is gewoon een onwijs goede verdediger. Bij Ajax proberen we altijd verzorgd voetbal te spelen. Daar kan hij natuurlijk nog stappen in maken. Maar ik denk dat hij zeker een aanwinst is voor Ajax.”

De linksback speelde maandagavond zijn eerste minuten van dit seizoen bij Jong Ajax, nadat hij sinds 13 april uitgeschakeld was met een knieblessure. De verdediger baalt van de huidige prestaties van de hoofdmacht. “Ja, dat is pijnlijk. Ik weet hoe graag die jongens het willen. Dat het nu even niet zo gaat als vorig jaar, is natuurlijk enorm balen. Maar ik moet zeggen dat ik er vertrouwen in heb dat we het weer op gaan pakken.”

Ondanks dat Sinkgraven maandagavond een uur meespeelde, denkt hij niet dat hij zondag in actie kan komen tegen zijn oude club sc Heerenveen. "Dat weet ik nog niet. Ik moet misschien eerst nog wat meer minuten maken. Dat is aan de hoofdtrainer. Als hij mij erbij wil hebben, dan heel graag natuurlijk. Maar ik denk dat ik eerst nog minuten ga maken in Jong."