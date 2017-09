Van Hooijdonk wijst naar Ajax: ‘Als Sneijder niet fit is, is hij alternatief’

Ajax kent een dramatische start van het seizoen en zondag werden tegen Vitesse opnieuw punten verspeeld. Een van de weinige spelers die zich tot nu toe aan de malaise weet te ontworstelen is Frenkie de Jong. De twintigjarige middenvelder maakt indruk in de ploeg van Marcel Keizer en schurkt steeds dichter tegen een onbetwiste basisplaats aan.

Dat is ook Pierre van Hooijdonk niet ontgaan, die in de jongeling al een optie voor het Nederlands elftal ziet. Volgens de oud-spits duurde het in de vorige interlands erg lang voordat er vanaf de ‘zes-positie’ naar voren werd gespeeld: “Frenkie speelt bijna alles naar voren. Dat zijn spelers die het spel sneller maken. Dat is een kwaliteit, De Jong beschikt over die kwaliteit. De Jong is wat mij betreft, mocht Wesley Sneijder niet fit zijn, een heel goed alternatief”, analyseert hij bij Studio Voetbal.

Kevin Strootman vervulde in de afgelopen interlands een rol op het middenveld, maar de speler van AS Roma speelde tegen Frankrijk een negatieve hoofdrol en ontving ook nog eens een rode kaart. Van Hooijdonk zag dat Strootman juist het slechte voorbeeld gaf: “Bij hem duurt dat een fractie van een seconde langer, waardoor de aanvallers later ook een fractie van een seconde minder tijd hebben. Ik wil daar specialisten zien. Sneijder en De Jong zijn dat.”