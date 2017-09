Huntelaar foetert: ‘Het is bijna een wonder dat de fans zijn blijven zitten’

Ajax speelde zondagmiddag tegen Vitesse een erbarmelijke wedstrijd en moest uiteindelijk met een 1-2 nederlaag van het veld stappen. Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de spits de voorkeur boven Kasper Dolberg, maar de routinier probeert na de onthutsende verliespartij vooral uit te dokteren waarom Ajax zo slecht voor de dag kwam tegen de Arnhemmers.

"Waar we heen moeten is dat er een duidelijke lijn in ons spel komt en dat we niet zoveel fouten maken. Uiteindelijk is dat het belangrijkste", zegt Huntelaar na afloop in gesprek met FOX Sports. "Het systeem is iets voor op het bord, uiteindelijk kom je op het veld vaak anders uit. Dat moet je als team oplossen en dat hebben we vandaag dramatisch gedaan. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk."

Huntelaar zag dat Ajax een bijzonder slechte wedstrijd speelde en weet dat er veel dingen beter zullen moeten: "Dan vraag je je af waar je moet beginnen. Het belangrijkste is naar dezelfde kleur spelen en simpele ballen goed doen. We zaten slecht in de wedstrijd, dan gaat het vertrouwen weg en willen steeds minder mensen de bal hebben. Het is dan een neerwaartse spiraal."

Tegenover de NOS laat Huntelaar weten dat de fans betere prestaties mogen verwachten van de ploeg van Marcel Keizer. "Dit was echt slecht van onze kant. Het is bijna nog een wonder dat de fans zijn blijven zitten. Ik denk dat niemand hier vrolijk van wordt. We moeten aan de bak om dit om te draaien." Ajax staat momenteel op de zevende plaats in de Eredivisie, met tien punten uit zes wedstrijden.