Vitesse straft Ajax af voor onthutsend zwakke eerste helft

Ajax heeft zondag niet geprofiteerd van de nederlaag van Feyenoord eerder in het weekend. De Amsterdammers keken na een onthutsend zwakke eerste helft aan tegen een 0-2 achterstand tegen Vitesse en kwamen daar in de tweede helft slechts gedeeltelijk van terug: 1-2. Guram Kashia en Milot Rashica waren verantwoordelijk voor de Arnhemse treffers; Nick Viergever deed in de slotfase wat terug. Voor Ajax is het de tweede nederlaag van het seizoen.

Kasper Dolberg moest plaatsnemen op de bank, maar maakte na een halfuur zijn entree als invaller. Het zei alles over de wedstrijd tot dat moment: Ajax was aanvallend onmachtig en zocht wanhopig naar een oplossing. Marcel Keizer wilde eigenlijk Mitchell Dijks eruit halen voor Dolberg, maar Matthijs de Ligt moest noodgedwongen van het veld met een blessure en Dolberg kwam in zijn plaats. Het stond op dat moment 0-1: Vitesse was halverwege het eerste bedrijf op voorsprong gekomen. Kashia troefde Viergever af na een vrije trap van Thomas Bruns en de captain van Vitesse knikte raak in de bovenhoek.

Matthijs de Ligt hield een zware hersenschudding over aan het duel met Tim Matavz.

Ajax voetbalde bijzonder stroef en kwetsbaar en werd door het eigen publiek uitgefloten. De Ligt kon niet verder na een kopduel met Tim Matavz en moest zich dus laten vervangen; per brancard verliet de verdediger het veld. Ajax ging verder in een 3-4-3-systeem en probeerde in de slotfase van de eerste helft een opening te vinden. Vitesse had de organisatie echter goed op orde en hoefde voor rust alleen een afstandsschot van Justin Kluivert toe te slaan. Doelman Remko Pasveer kon vrij eenvoudig redding brengen.

Niet Ajax, maar Vitesse zou het eerstvolgende doelpunt maken. Hakim Ziyech leed balverlies op het middenveld, Thomas Bruns nam de bal over en via Matavz werd Rashica uiteindelijk gevonden. Die kapte Mitchell Dijks uit, drong het zestienmetergebied binnen en verschalkte André Onana in de korte hoek. Frenkie de Jong leek wat terug te doen, maar zijn poeier werd vlak voor rust uit de bovenhoek getikt door Pasveer. Kort na de onderbreking pareerde Pasveer ook een hard schot van Dolberg, kort nadat Matavz ook een goede kans had.

Ajax voerde de druk op in de tweede helft en met name Dolberg werd een aantal keer gevaarlijk. Klaas-Jan Huntelaar, die opnieuw een basisplek had, was halverwege de tweede helft nog het dichtstbij. Justin Kluivert vond de spits, die de bal direct richting doel schoot en de paal trof. De aansluitingstreffer kwam er uiteindelijk wel: na een voorzet van Ziyech stond de Vitesse-defensie als aan de grond genageld en kon Viergever profiteren door binnen te koppen. Verder kwam Ajax echter niet en Vitesse hield de voorsprong in de laatste minuten relatief eenvoudig vast.