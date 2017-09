Sterspeler is terug bij Liverpool: ‘Hij produceert magie op cruciale momenten’

Philippe Coutinho was zaterdagmiddag met een doelpunt en een assist van grote waarde voor Liverpool in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De Braziliaanse balvirtuoos stond aan de basis van het openingsdoelpunt van Mohamed Salah en zorgde vervolgens zelf met een schitterende vrije trap voor de 0-2. Coutinho kon na afloop dan ook rekenen op de nodige complimenten.

Zo liet aanvoerder Jordan Henderson weten blij te zijn met de terugkeer van Coutinho, die eerder deze zomer nog op weg naar de uitgang leek bij Liverpool, nadat hij een officieel transferverzoek had ingediend. "Hij is een fantastische speler. Hij produceert magie op cruciale momenten", vertelde de Engelse middenvelder na afloop van het met 2-3 gewonnen duel aan BT Sport. "Hij is geweldig sinds zijn terugkeer. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken."

Henderson belandde zelf ook op het scorebord door halverwege de tweede helft voor de 1-3 te tekenen. Leicester deed vervolgens echter vrijwel onmiddellijk wat terug via Jamie Vardy en bezorgde the Reds in de slotfase nog de nodige problemen. Liverpool hield uiteindelijk echter stand, mede doordat Simon Mignolet een strafschop van Vardy wist te keren. "Ik vind dat we goed verdedigd hebben voor het grootste gedeelte van de wedstrijd", vervolgde Henderson. “We hebben bij vlagen erg goed gevoetbald, met name in de eerste helft, en hadden verdiend een marge van twee te pakken. Al met al zijn we blij met het resultaat en ons optreden."