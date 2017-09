Janssen scoort in bizarre derby: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Vincent Janssen speelde zaterdag een hoofdrol in de derby tussen Fenerbahçe en Besiktas. De spits veroorzaakte een penalty en maakte kort voor tijd zelf een doelpunt. Het duel werd echter gekenmerkt door vijf rode kaarten, waarvan één na de wedstrijd pas werd uitgedeeld aan Oguzhan Özyakup. Janssen zal de ervaring niet gauw vergeten, vertelt hij aan de NOS.

"Een gekkenhuis", typeert Janssen zijn derde wedstrijd in Turkse dienst. "Hoe zo'n wedstrijd beleefd wordt… Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er is een hoop gebeurd in de wedstrijd. Ik denk dat het gewoon de derby's hier zijn. Iedereen legt alles erin. Dit is wel heel mooi om mee te maken." Landgenoot Ryan Babel loopt al wat langer mee in Turkije en kwam ook tot scoren. Volgens de aanvaller van Besiktas kon inderdaad van een echte Turkse topper gesproken worden.

"Zo kan je het wel noemen ja", lacht Babel, die het enige doelpunt van Besiktas maakte bij de 2-1 nederlaag. In Turkije speelt de factor thuisvoordeel een enorme rol, denkt Babel. "Het lijkt alsof scheidsrechters zich sneller geïntimideerd voelen. Ik zeg niet dat het zo is, maar daar lijkt het op. Meestal als je thuis speelt, voel je je net iets meer beschermd."