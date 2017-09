‘RLC’ rekent nergens op: ‘Nee, Conte heeft me dat absoluut niet verteld’

Ruben Loftus-Cheek rekent niet zomaar op een doorbraak bij Chelsea. De 21-jarige middenvelder wordt in Engeland gezien als een groot talent, maar had dit seizoen weinig uitzicht op speelminuten bij the Blues. Hij wordt daarom verhuurd aan Crystal Palace en hoopt zich daar te bewijzen aan Antonio Conte. Garanties van de trainer heeft RLC niet gekregen.

"Nee, absoluut niet", reageert Loftus-Cheek op de vraag of Conte hem heeft verteld dat hij volgend seizoen de kans zou krijgen bij Chelsea. "Maar je weet ook niet hoe ik het dit seizoen ga doen. Ik ben dit jaar dus echt gefocust op Crystal Palace", verzekert de Engelsman in gesprek met de Daily Star. Het advies van Conte was vooral om speeltijd te krijgen, vertelt Loftus-Cheek. "Chelsea is een grote club waar veel druk bij komt kijken en dat weet ik. Het was voor mij het juiste moment om te vertrekken bij Chelsea en ergens anders speeltijd te krijgen."

Onder Frank de Boer kwam Loftus-Cheek tot twee volledige wedstrijden, voordat hij geblesseerd raakte. Een week geleden maakte hij zijn rentree tegen Southampton (0-1 nederlaag) onder Roy Hodgson. "Ik geniet ervan om te spelen. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben gelukkig, al weet ik dat we niet goed zijn begonnen aan het seizoen", beaamt Loftus-Cheek. Crystal Palace heeft na vijf wedstrijden nog geen punt gepakt en geen doelpunt gemaakt.

De jongeling weigert de hoop echter op te geven. Hij vertrouwt op een ommekeer onder Hodgson en vindt dat de spelersgroep genoeg kwaliteit heeft om in de Premier League te spelen. "We moeten blijven vechten en dat wil ik hier doen met Crystal Palace. Het is goed dat Roy er is en als spelers hebben we het gevoel dat we het allemaal gaan kantelen. Niemand verwacht dat het makkelijk wordt, maar ik geloof echt dat we er de kwaliteiten voor hebben."