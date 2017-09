Football Leaks openbaart megasalaris Neymar en eis van 43,65 miljoen

Details uit het contract van Neymar bij Paris Saint-Germain zijn zaterdag uitgelekt. Volgens informatie die Der Spiegel heeft ontvangen van Football Leaks, bedraagt het maandsalaris van de duurste voetballer aller tijden exact 3.069.520 euro. In een jaar tijd komt Neymar daarmee uit op bijna 37 miljoen euro. Met zijn nieuwe contract is Neymar een van de bestbetaalde voetballers ter wereld.

Uit de documentatie blijkt tevens dat Neymar op 1 augustus een brief heeft gestuurd naar Barcelona om een betaling van 43,65 miljoen euro te eisen. Dat was het tweede deel van een tekenbonus van in totaal 64,40 miljoen euro die werd bedongen bij de contractverlenging van Neymar in de zomer van 2016. Uiteindelijk voldeed Barcelona niet aan de wens van de Braziliaan om 43,65 miljoen euro extra te betalen, omdat hij al in onderhandeling was met Paris Saint-Germain. Om die reden weigert de club ook een 'loyaliteitsbonus' aan zijn vader te betalen van 26 miljoen euro.

Football Leaks maakt bovendien bekend dat de totale aankoopsom van PSG vanwege toegevoegde premies en belastingen uitkwam op 242 miljoen euro in plaats van 222 miljoen. Verder wordt melding gemaakt van een interne e-mail die een hoge functionaris van de UEFA na de transfer van Neymar zou hebben verstuurd. Die persoon vergeleek de transfermarkt met het 'roofzuchtige kapitalisme' van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw. "De ontwikkelingen tonen aan dat het systeem uit de hand loopt. Het draait niet meer om balans of een verdeling van de welvaart. De stabiliteit is zoek", wordt de functionaris geciteerd.