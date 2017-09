Depay wordt geslachtofferd bij Lyon; zestienjarige krijgt voorkeur

Olympique Lyon neemt het zaterdagavond op tegen Dijon, maar Memphis Depay zal niet in actie komen. Trainer Bruno Génésio heeft de 23-jarige linksbuiten niet opgenomen in de selectie voor het duel met de nummer achttien van de Ligue 1.

Génésio geeft de voorkeur aan Willem Geubbels, de zestienjarige linksbuiten van de Onder-19 van Lyon die zijn officiële debuut kan maken. Geubbels kwam in juli al wel in een oefenwedstrijd met het eerste elftal in actie; hij scoorde in dat met 1-3 gewonnen duel met Bourg-en-Bresse en was toen nog vijftien jaar oud.

Geubbels speelt sinds zijn achtste voor les Gones en mag zich inmiddels ook al international van Frankrijk Onder-18 noemen. Trainer Génésio heeft besloten om Depay te slachtofferen vanwege diens teleurstellende optreden tegen Paris Saint-Germain (2-0 verlies). De international van Oranje werd na 87 minuten vervangen door Houssem Aouar.

De voormalig aanvaller van Manchester United en PSV is niet de enige die buiten de boot is gevallen voor het treffen met Dijon, want ook Maxwel Cornet moet genoegen nemen met een tribuneplaats. De twintigjarige rechtsbuiten viel tegen PSG na 63 minuten in voor Mariano Díaz, maar kon geen potten breken en is eveneens om sportieve redenen gepasseerd.