Dolberg reageert vaag op Huntelaar-stelling: ‘Dat is hoe jij het ziet’

Klaas-Jan Huntelaar werd afgelopen zomer naar Amsterdam gehaald om als back-up te fungeren van toptalent Kasper Dolberg. Inmiddels heeft de routinier zich uitstekend gemanifesteerd bij Ajax en is hij een geduchte concurrent geworden van de Deen aangaande de spitspositie bij de Amsterdammers. Dolberg wil echter niet uitspreken of hij Huntelaar al dan niet als concurrent ziet.

In gesprek met FOX Sports wordt de stelling geponeerd dat Huntelaar eerst de 'mentor' van Dolberg was en nu een concurrent. "Ik begrijp wat je bedoelt", zegt Dolberg. "Dat is hoe jij het ziet. Momenteel maakt hij veel doelpunten en als spits is dat uitstekend. De laatste wedstrijden deed ik dat niet", beseft het talent, dat woensdagavond in het bekerduel met SVV Scheveningen (1-5) drie keer scoorde.

De laatste tijd moet Dolberg het met aanzienlijk minder speeltijd doen dan voorheen, mede door de aanwezigheid van Huntelaar. De negentienjarige aanvaller wil echter niet zeggen of hij Huntelaar als echte concurrent beschouwt: "Noem het maar zoals jij het wil." Zondag speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse, dat afgelopen woensdag na strafschoppen uit de KNVB Beker werd geknikkerd door de amateurs van Swift.