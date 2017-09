Ajax opent FIFA18 Xperience: ‘Ik ben qua rating van 63 naar 76 gegaan’

Op Utrecht Centraal kan deze week in de FIFA18 Xperience voor het eerst de nieuwe game van EA Sports gespeeld worden. De selectie van Ajax was aanwezig, net als Justus Dingemanse. Onze correspondent vroeg onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt naar hun ervaringen en naar hun ratings in het spel.