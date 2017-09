Wooter ziet ‘toplichting’ in jeugdopleiding Ajax: ‘We moeten ze verder uitdagen’

Nordin Wooter is jeugdtrainer bij Ajax en heeft dit seizoen de leiding over de talenten van Onder-16. Volgens de oud-voetballer loopt zijn team over van kwaliteit en zijn de verwachtingen hoog. Hij noemt zijn team in gesprek met Ajax Life een van de beste lichtingen van de afgelopen jaren.

Ajax investeert de laatste jaren nog meer in de jeugdopleiding dan voorheen en volgens Wooter werpt dat zijn vruchten af. “In de voorbereiding wonnen we met grote cijfers van Duisburg, Arsenal en Hamburger SV. Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: "Dit is gewoon een toplichting, we moeten ze verder uitdagen." Daarop hebben we besloten enkele spelers door te schuiven”, aldus Wooter, die zes spelers naar Onder-17 liet gaan.

De talenten van Ajax Onde-16 gingen afgelopen zaterdag met 1-3 ten onder in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord Onder-17. “Natuurlijk willen we alles winnen, maar dat gaat de jongens iets te makkelijk af. Daarom is het goed dat ze ook eens tegen een achterstand aankijken. Dat ze weerstand hebben. Dat levert een bepaalde stress op die ze over het algemeen niet gewend zijn.”