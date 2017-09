Premier League-legende: ‘Hij moet streven naar dertig Premier League-goals’

Alan Shearer heeft Sergio Agüero uitgedaagd om dertig doelpunten of meer in de Premier League te maken. De teller van de spits van Manchester City staat na vijf competitieduels op evenveel doelpunten. Luis Suárez was in 2013/14 de laatste speler die minimaal dertig keer scoorde op het allerhoogste niveau in Engeland: 31 goals voor Liverpool.

"Hij maakte afgelopen seizoen twintig goals in de Premier League", zo vertelde Shearer, die met 260 doelpunten nog altijd topscorer aller tijden van de Engelse competitie is, in gesprek met Manchester Evening News. "Ik denk dat hij voor dit seizoen moet streven naar dertig Premier League-goals. Voor een spits is het een droom om in dit team te spelen. Ze creëeren zo ontzettend veel kansen en spelen snel en aanvallend voetbal."

Agüero passeerde in elk van zijn laatste drie seizoenen de barrière van twintig treffers in competitieverband, maar zijn hoogtepunt was 26 goals in 2014/15. Romelu Lukaku lijkt dit seizoen een geduchte concurrent te zullen zijn voor de Argentijn. De aanvaller van Manchester United maakte tot dusver eveneens vijf competitietreffers.