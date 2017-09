Stroeve start voor PSV-huurling: ‘Natuurlijk is het klote dat we zo beginnen’

Hidde Jurjus verruilde PSV afgelopen zomer tijdelijk voor Roda JC Kerkrade, maar zijn verblijf in Limburg is nog niet heel succesvol. De formatie van trainer Robert Molenaar pakte dit seizoen nog geen punt in de Eredivisie en is na vijf wedstrijden hekkensluiter. Toch heeft de sluitpost geen spijt van zijn overstap naar Roda.

“Natuurlijk is het klote dat wij zo beginnen. Dat hoef ik niemand uit te leggen. En natuurlijk baal ik wel, ik ben er echt ziek van. De laatste weken als je telkens verliest kom je net iets zuurder thuis. Dan is de kunst om je kop erbij te houden”, zegt Jurjus in gesprek met Voetbal Inside. De autoritjes naar Kerkrade beginnen desondanks niet langer te voelen voor de sluitpost.

“Ik denk dat ik een geboren vrachtwagenchauffeur ben, omdat ik het zo lekker vind”, vervolgt de doelman, die in zijn eerste vijf competitiewedstrijden bij Roda veertien tegentreffers moest incasseren. “Ik ben nog steeds blij dat ik bij Roda ben. Wij moeten hier heel hard aan het werk.”