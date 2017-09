Mertens’ goal gaat viraal: ‘Ik ben geen Maradona of Messi, ik ben Dries’

Napoli kwam woensdagavond op achterstand door een volley van Stefan de Vrij, maar boog de score mede dankzij Dries Mertens om in een 1-4 overwinning. De aanvaller scoorde op fantastische wijze met een boogbal; doelman Thomas Strakosha was kansloos. De treffer van de Belg ging meteen de hele wereld over.

“Ik zag de bal goed liggen en dacht er meteen aan om te schieten. Ik ben erg blij met het doelpunt, maar het belangrijkste was om te winnen”, aldus Mertens tegenover Mediaset. In de Italiaanse pers werd Mertens’ treffer vergeleken met de goal die Diego Maradona in 1985 in Florence maakte tegen Lazio.

“Eerlijk gezegd moet ik mijn ploeggenoten bedanken die mij in staat stellen om zo’n doelpunt te maken. Ik ben geen Lionel Messi en ik ben ook geen Diego Maradona. Ik ben gewoon Dries en daar ben ik blij mee”, aldus Mertens, die nog op de complimenten kon rekenen van trainer Maurizio Sarri. Hij sprak van een ‘werelddoelpunt’.

“Het was ongelooflijk, zo’n treffer brengt velen in vervoering. Hij wordt beter en beter en is van wereldklasse aan het worden. Ik wil dat Mertens als een hongerig dier bereid is om te sterven om doelpunten te maken. Ik ben zo fortuinlijk geweest om hem te ontdekken als puntspeler omdat ik na de blessure van Arek Milik op zoek was naar een spits. Ik had toen nooit gedacht dat hij zo goed zou worden…”

“Ik vind het eerlijk gezegd jammer dat we Mertens pas als spits ontdekt hebben toen hij 28 jaar was, want hij had nu dus al jaren aan de wereldtop kunnen staan. De nu dertigjarige Mertens, zestigvoudig international van België, speelde tegen Lazio zijn 194e wedstrijd voor i Partenopei en daarin was hij goed voor 75 doelpunten en 49 assists. Mertens’ contract in Stadio San Paolo loopt nog tot medio 2020 door.