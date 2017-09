Dolberg schiet met hattrick tegen amateurs schroom van zich af

Ajax heeft woensdagavond de eerste ronde van de KNVB Beker zonder kleerscheuren doorstaan. De Amsterdammers hadden bij vlagen moeite om een gat te vinden in de verdediging van Derde Divisionist, maar stapten toch met een 1-5 overwinning van het veld. Kasper Dolberg was met drie treffers de gevierde man, terwijl Siem de Jong voor zijn eerste Ajax-goal sinds zijn rentree tekende. Namens de thuisploeg deed Barry Rog wat terug.

Keizer greep het treffen in een bijna leeg Cars Jeans Stadion aan om zijn opstelling flink om te gooien en ruimde naast de debuterende Benjamin van Leer ook plekken in voor onder meer aankopen Maximilian Wöber en Luis Manuel Orejuela. Met Klaas-Jan Huntelaar op de bank mocht Dolberg weer aantreden in de spits en de jonge Deen had niet veel tijd nodig om voor zijn eerste officiële doelpunt van het seizoen te tekenen. Na 5 minuten spelen knalde hij de bal van een meter of 25 knap langs doelman Sven Wolsheimer.

Ajax had daarna bijna als vanzelfsprekend het meeste balbezit tegen de amateurs, maar slaagde er maar nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Lasse Schöne probeerde het na een kleine twintig minuten van afstand en De Jong profiteerde zo’n tien minuten later bijna van een misverstandje in de vijandelijke verdediging. Tussendoor kwam ook Scheveningen er een paar keer gevaarlijk uit en Mitchell de Vlugt kwam uit kansrijke positie net niet tot scoren. Een paar minuten voor rust was het toch nog raak voor de bezoekers: Dolberg legde de bal panklaar op het hoofd van De Jong, die zijn eerste Ajax-treffer sinds 9 maart 2014 binnen kopte.

Beide ploegen begonnen ongewijzigd aan de tweede helft en de wedstrijd gaf na rust eenzelfde beeld met veel balbezit voor Ajax en een op de counter loerend Scheveningen. De opstomende Orejuela kreeg op aangeven van Schöne de eerste mogelijkheid om met een voorzet voor gevaar te zorgen, maar het vervolg van de Colombiaan was niet voldoende. Ruim een halfuur voor tijd moest de videoscheidsrechter er nadat de bal achter Wolsheimer was beland aan te pas komen om een oordeel te vellen en Ruben Koorndijk kreeg uiteindelijk het eigen doelpunt op zijn naam.

Scheveningen gaf daarna echter niet op en mocht een paar minuten later ook juichen. Na een snelle tegenstoot kwam de bal uiteindelijk bij Rog terecht, die weinig moeite had om het leer achter Van Leer te knallen. In de laatste tien minuten slaagde Ajax er via Dolberg toch nog in om verder afstand te nemen. De spits knalde de 1-4 hard langs Wolsheimer en ontfermde zich met nog vijf minuten te gaan ook over een strafschop voor zijn derde van de avond. Voor Dolberg betekende dat zijn eerste hattrick voor Ajax sinds november 2016.