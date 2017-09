‘Sneijder niet op gewicht en is om tactische redenen niet bij selectie’

Wesley Sneijder is sinds deze zomer speler van OGC Nice, nadat de 33-jarige middenvelder transfervrij mocht vertrekken bij Galatasaray. De recordinternational van het Nederlands elftal koos welbewust voor de Ligue 1-club, maar tot op heden kan de Nederlander geen potten breken in Zuid-Frankrijk. L’Équipe meldt zelfs dat Sneijder bij de laatste twee wedstrijden om tactische redenen buiten de selectie is gelaten.

Sneijder miste de duels met Zulte Waregem in de Europa League (1-5 winst) en Stade Rennes (0-1 winst), omdat trainer Lucien Favre nog niet tevreden is over de spelmaker. Sneijder maakt nog geen indruk op de oefenmeester, die zijn pupil aan de kant liet de afgelopen wedstrijden wegens het hanteren van een 4-4-2-systeem, wat minder geschikt zou zijn voor de aanvallende middenvelder.

Daarnaast kampt de ex-Ajacied nog steeds met overgewicht. Sneijder begon al met een achterstand bij les Aiglons en kreeg van Favre weken de tijd om volledig wedstrijdfit te worden, maar volgens l’Équipe is hij nog steeds twee tot drie kilo te zwaar. Tot op heden heeft de routinier drie duels gespeeld voor Nice, waarin hij niet scoorde en geen assists afleverde.