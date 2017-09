Weghorst neemt AZ op sleeptouw in doelpuntrijke bekerwedstrijd

AZ heeft de tweede ronde van de KNVB Beker bereikt, ten koste van MVV. De nummer twee van de Eredivisie had het niet bepaald makkelijk tegen de runner-up van de Jupiler League, die tot tweemaal toe de leiding nam. Wout Weghorst nam twee doelpunten voor zijn rekening, waaronder de winnende treffer vijf minuten voor tijd: 2-3.

MVV voetbalde in de eerste helft leuk mee, maar kreeg tegelijkertijd een lesje in effectiviteit van AZ. Na zeven minuten liep het team van Ron Elsen reeds achter de feiten aan. Hatzidiakos, de vervanger van Ron Vlaar, schoot uit de draai de 0-1 achter Michael Verrips. Joris van Overeem liet daarna de kans op de 0-2 liggen, door over te koppen, maar de thuisploeg kreeg ook mogelijkheden. Dean Koolhof mikte het leer naast het doel en Marco Bizot greep in na een scherpe voorzte van Jonathan Okita.

De gelijkmaker van MVV, na dik een half uur spelen, was dan ook verdiend. Vlak na een inzet van Okita over de lat tekende Samy Mmaee voor de 1-1, door fraai raak te koppen na een hoekschop. De vreugde bij de Limburgers was echter van korte duur. Twee minuten voor de pauze volleerde Weghorst bij de tweede paal een voorzet van Alireza Jahanbakhsh achter Verrips: 1-2.

AZ was na rust duidelijk de bovenliggende partij. Christophe Janssens voorkwam in de doelmond dat een voorzet van Mats Seuntjens bij de tweede paal terechtkwam en daarna redde Verrips op een inzet van de aanvaller en schoot Stijn Wuytens uit een corner maar net naast. AZ kreeg kans op kans, maar na 72 minuten spelen viel de treffer aan de andere kant. Mmaee zorgde er met zijn hak voor dat de tussenstand werd genivelleerd. Tien minuten later toonde Weghorst aan hoe belangrijk hij momenteel voor AZ is: op aangeven van Jahanbakhsh kopte hij de bal hard achter Verrips.