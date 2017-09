FC Den Bosch boekt nipte zege in Vlaardingen en bekert verder

FC Den Bosch heeft zich dinsdagavond voor de tweede ronde van de KNVB Beker geplaatst. Het team van trainer Willy Boessen was te sterk voor VV Zwaluwen, dat in de eerste helft erin slaagde om de bezoekers van zich af te houden. In de tweede helft maakte de club uit de Jupiler League drie doelpunten, 2-3, en dat bleek uiteindelijk net voldoende.

FC Den Bosch had in de eerste 45 minuten het balbezit, maar speelde in een (te) laag tempo om daadwerkelijk gevaar te stichten. VV Zwaluwen kwam er geregeld uit. Vlak voor rust werd een kopbal van Erik Andersson door de defensie van de amateurs van de lijn gehaald. Zodoende eindigde de eerste helft van de bekerontmoeting in Vlaardingen in 0-0.

In de 52e minuut nam het bezoek de leiding: na een voorzet van Sven Blummel kopte de mee opgekomen Bart Biemans de 0-1 binnen. Tien minuten later benutte Blummel een strafschop, na een charge op Oussama Bouyaghlafen, en de doelpuntmaker gooide de wedstrijd tien minuten voor tijd ogenschijnlijk in het slot. Door doelpunten van Riccardo Merrelaar en Jesper Gudde, uit een strafschop, kwam de hoofdklasser in de slotminuten echter nog goed terug, maar de bezoekers stapten toch als winnaar van het veld.