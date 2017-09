‘Er komt meer kunstgras, dan krijg je daar ook meer kruisbandblessures op’

Ricardo Kishna moest zondagmiddag in de wedstrijd tegen Ajax (1-1) uitvallen en naderhand werd duidelijk dat de aanvaller van ADO Den Haag een zware kruisbandblessure heeft opgelopen en voor zeer lange tijd is uitgeschakeld. Na Aaron Meijers en Kevin Jansen werd Kishna de derde speler die in een jaar tijd op het kunstgras van ADO zwaar geblesseerd raakte. Een verband tussen de ondergrond en de blessures valt echter moeilijk te bewijzen, zegt Edwin Goedhart.

"Er komt steeds meer kunstgras in de Eredivisie, dan krijg je logischerwijs ook steeds meer kruisbandblessures op kunstgras. Ik snap de emotie. Het zal ook wel een bepaalde rol spelen, maar ook op gewoon gras ontstaan deze blessures. Het is een ingewikkelde discussie", zegt de sportarts van de KNVB in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De achttien Eredivisieclubs zijn maandag unaniem akkoord gegaan met de vorming van de zogenaamde 'Werkgroep Kunstgras', meldde het Algemeen Dagblad. Deze groep moet een verbod op kunstgras in de Nederlandse competitie gaan onderzoeken. Uit geen enkel onderzoek blijkt echter dat kunstgras vaker kruisbandblessures veroorzaakt. Toch is er onlangs een lobby gestart om kunstgras te laten verdwijnen uit de Eredivisie.

Onder anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Mark van Bommel en Ruud Gullit, assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, pleiten voor natuurgras. Toch zou kunstgras niet de oorzaak zijn van kruisbandblessures. "Internationaal zijn er studies naar gedaan en die laten dit niet zien. Er is te weinig bewijs. Naar mijn persoonlijke mening is gewoon gras voor alles het beste. Maar kunstgras is altijd nog beter dan een slechte grasmat", besluit Goedhart.