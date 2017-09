‘Ik wil laten zien wat ik kan, die titel moet dit seizoen weer naar Amsterdam’

Ajax nam in het slot van de transferperiode afscheid van Davinson Sánchez en speelde met de komst van de negentienjarige Maximilian Wöber in op het vertrek van de belangrijke kracht achterin. De Oostenrijker maakte drie dagen nadat hij zijn handtekening zette onder zijn contract in Amsterdam al zijn officiële debuut tegen VVV-Venlo en begint steeds meer te wennen aan het leven in Nederland.

“Ik woon op dit moment nog in een hotel, maar binnenkort verhuis ik naar mijn eigen appartement in Amsterdam Zuid. Daar heb ik best zin in. Ik heb nog nooit eerder op mezelf gewoond. In de buurt van mijn nieuwe appartement wonen ook wat teamgenoten. Ze kunnen me vast wegwijs maken in de buurt. Ik heb nog geen rijbewijs, dus het is wel handig dat ik me ze kan meerijden naar training”, vertelt hij op de officiële website van zijn club.

Wöber moest het tot nu toe in de Eredivisie doen met de tien minuten die hij tegen de promovendus kreeg, maar de jonge verdediger heeft grote plannen voor dit seizoen: “Laten zien wat ik kan en steeds beter worden. Niet geblesseerd raken en zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Aan het eind van het seizoen moet de titel weer naar Amsterdam.” Ajax speelt woensdag in het kader van de KNVB Beker tegen SVV Scheveningen, terwijl Vitesse zondag de eerstvolgende tegenstander is in competitieverband.