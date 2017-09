‘Ik vind hem heel beperkt en niet goed genoeg voor een Nederlandse topclub’

Michiel Kramer vulde bij afwezigheid van Nicolai Jörgensen de spitspositie in voor Feyenoord tegen Manchester City en PSV, maar de boomlange Rotterdammer wist niet te imponeren. Hij werd in beide duels vroegtijdig naar de kant gehaald door trainer Giovanni van Bronckhorst en Kenneth Perez is dan ook hard in zijn oordeel.

"Ik vind Kramer heel beperkt en niet goed genoeg om voor een Nederlandse topclub te spelen", vertelt de analist maandagavond bij het televisieprogramma Natafelen met Kees van FOX Sports over de spits. Volgens Perez is het voor Feyenoord zaak om spoedig door te selecteren. De club zou er volgens hem goed aan doen een betere back-up te halen voor Jörgensen.

De Deense goaltjesdief viel op 9 september in het competitieduel met Heracles Almelo uit met een hamstringblessure en is nog zeker enkele weken niet beschikbaar. "Je gaat van een goede spits naar een niet zo goede spits", vervolgt Perez. "De eerste veertig minuten tegen PSV was hij nauwelijks betrokken bij het spel. Hij deed er ook niet veel aan om aan de bal te komen. Het is wel heel matig, vind ik."

De ogenschijnlijk nonchalante houding van Kramer mag volgens Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam geen verrassing heten. "Dat had Feyenoord toch kunnen weten toen ze hem haalden?", vraagt hij zich hardop op. Volgens Krabbendam had Feyenoord moeten bellen met Henk Fraser, die Kramer onder zijn hoede had bij ADO Den Haag. "Je kunt onmogelijk verrast zijn door wat Kramer brengt wat-ie brengt."