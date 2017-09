Van der Vaart weer eens bij wedstrijdselectie: ‘Ik ben nog steeds niet gelukkig’

Tijdens de wedstrijd tegen Hobro IK maakte Rafael van der Vaart voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van FC Midtjylland. De middenvelder bleef tijdens het met 5-1 gewonnen duel negentig minuten lang op de bank. Het feit dat hij voor het eerst sinds lange tijd weer tot de selectie behoorde, zorgde niet voor euforie bij Van der Vaart.

“Ik ben nog steeds geen gelukkig mens. Zo is het, en niet anders. Ik zal het pas weer zijn als ik speel. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik tegen Hobro niet in actie kwam, maar het is de beslissing van de trainer”, zegt Van der Vaart in gesprek met BT. Omdat Tim Sparv toch fit genoeg bleek te zijn, bleef Van der Vaart op de bank. Als Sparv niet fit genoeg was geweest, had de Nederlander naar eigen zeggen gespeeld.

“Iedereen denkt dat ik fysiek niet in vorm ben, maar naar mijn mening ben ik dat wel. FC Midtjylland speelt niet het voetbal dat ik zou willen spelen. Meer is het niet”, vervolgt de middenvelder zijn verhaal. "Ik ben hier nog om te vechten voor mijn plek. Dat is mijn plan, verder zien we wel wat er gaat gebeuren in de toekomst.”

“Ik heb met Rafael gesproken en hij weet dat hij op dit moment niet zover is als dat hij had moeten zijn. Maar hij is op de weg terug, we moeten geduld opbrengen”, zegt Midtjylland-trainer Jess Thorup over Van der Vaart. “Hij traint pas drie weken weer voluit mee. Met onze stijl van spelen, moet je veel lopen en agressief zijn. Er zijn niet veel pauzes gedurende de wedstrijd.”