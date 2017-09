‘Ik zag hem tegen PSV en zes maanden later brak hij door bij Man United’

Ruud van Nistelrooij is onder de indruk van de ontwikkeling van Marcus Rashford. De pas negentienjarige aanvaller kwam in zijn laatste vijf officiële duels tot vier doelpunten: hij scoorde eenmaal tegen Leicester City, het Slowaakse elftal, Stoke City en FC Basel. Van Nistelrooij kan zich nog herinneren dat hij Rashford voor het eerst zag voetballen en merkte zijn potentieel toen al op.

"Ik zag Rashford twee jaar geleden voor het eerst in een wedstrijd tegen PSV in de UEFA Youth League", memoreert de Nederlander in gesprek met de Daily Mirror. "Toen was het al een talent, maar het is ongelooflijk hoe hij zich heeft ontwikkeld. Ik dacht toen niet dat hij zes maanden later al doorgebroken zou zijn in het eerste elftal." Zijn snelle doorbraak zegt volgens de oud-topvoetballer iets over het vermogen van Rashford om te leren. "Dat is een goede eigenschap", stelt de voormalig aanvaller.

Het kan volgens Van Nistelrooij ook geen kwaad om tussen topspelers te voetballen. De clublegende, goed voor 95 doelpunten in 150 competitiewedstrijden voor the Red Devils, schrijft zijn eigen succes voor een belangrijk deel toe aan zijn ploeggenoten. "Ik speelde met een aantal fantastische spelers, zoals Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane en David Beckham. Met al die spelers achter me wist ik dat ik gewoon moest rennen en dat de bal vanzelf zou komen." Zondagmiddag neemt Manchester United het in eigen huis op tegen Everton.