Milot Rashica speelde afgelopen donderdag in het groepsduel van de Europa League met Lazio (2-3) de pannen van het dak. De rechtsbuiten van Vitesse was ongrijpbaar voor de verdedigers uit Rome en leverde twee assists af. Lazio was onder de indruk en zou hem volgens de Italiaanse krant Il Messaggero in januari naar Stadio Olimpico willen halen. Ook Henk Spaan, columnist voor Het Parool, genoot van het spel van de buitenspeler.

Rashica kwam zijn directe tegenstander Jordan Lukaku keer op keer voorbij en met geel op zak werd de Belgische verdediger vroegtijdig naar de kant gehaald. “Als een pitbull zette hij zijn tanden in hem om niet meer los te laten”, schrijft Spaan. “Al een half uur voor tijd haalde Inzaghi de uitgespuugde resten van Lukaku naar de kant. Ook zijn naam werd doorgestreept door de scouts, om met hoofdletters te worden vervangen door die van Rashica, Vitesses beste speler.”

Wanneer Raschica zich op dezelfde voet blijft doorontwikkelen, lijkt hij onhoudbaar voor de Arnhemmers. “Hoeveel voetballers opeens waard kunnen worden als Europa kijkt, hebben we gezien aan Sánchez, Klaassen, Dolberg en Traoré”, aldus Spaan. “Rashica zou volgens een transfersite drie miljoen euro waard zijn. Tel er maar tien miljoen bij op. Of nee, David Neres was 13 miljoen toch? Wie heb je liever: Neres of Rashica?”