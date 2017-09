‘Lewandowski geeft zaakwaarnemers opdracht voor droomtransfer’

Robert Lewandowski wil Bayern München komende zomer verlaten voor Real Madrid. Achter de schermen worden de eerste zaadjes geplant om een vertrek uit München te forceren. De Poolse spits liet zich onlangs in een interview met Der Spiegel negatief uit over het transferbeleid van de Duitse grootmacht en Karl-Heinz Rummenigge gaf al aan te vermoeden dat zijn zaakwaarnemers achter het vraaggesprek met het Duitse medium zitten. Volgens AS heeft Lewa zijn belangenbehartigers opdracht gegeven om een overstap naar Real Madrid te bewerkstelligen.

Lewandowski gaf in een interview aan dat Bayern meer geld moet uitgeven op de transfermarkt om zodoende grotere namen naar de Allianz Arena te halen. Het kwam hem op veel kritiek te staan van oud-spelers en bestuurders van Bayern. Oud-international Stefan Effenberg vond zelfs dat Bayern de Poolse topschutter moet verkopen. Rummenigge was er als de kippen bij om te melden dat de zaakwaarnemers van Lewandowski achter het interview zaten. Volgens AS is het interview geen onderhandelingstactiek van de agenten, maar een nadrukkelijke wens van Lewandowski zelf.

De zaakwaarnemers hebben Lewandowski op het hart gedrukt dat hij zich moet richten op het voetballen, om zodoende een transfer naar de Koninklijke te verdienen. Of dat gaat lukken is de vraag, want de Pools international zou al te horen hebben gekregen dat Real geen interesse meer heeft en zich daarna niet wil versterken met spelers ouder dan dertig jaar. De 21-jarige RB Leipzig-spits Timo Werner staat bovenaan het lijstje van de winnaar van de Champions League van afgelopen seizoen.