Aké zegeviert op Pröpper door briljante ingevingen van invaller

AFC Bournemouth heeft de eerste punten van het seizoen binnengehaald door Brighton & Hove Albion te verslaan. De mannen van Eddie Howe kwamen vroeg in de tweede helft op achterstand, maar door een fantastisch spelende Jordon Ibe kon de thuisploeg, met Nathan Aké in de basis, uiteindelijk winnen van Brighton, waar Davy Pröpper negentig minuten mocht spelen: 2-1.

In de eerste helft gingen de teams redelijk gelijk op, hoewel Bournemouth via Jermain Defoe en Charlie Daniels dicht bij de openingstreffer was. Ook Pröpper had namens de uitploeg een grote kans om het scorebord in beweging te brengen, maar de poging van de voormalig PSV'er kon Asmir Begovic niet passeren. Solomon March kopte de uitploeg echter vlak na de rust op voorsprong door een voorzet van Pascal Gross op waarde te schatten.

Brighton kon echter niet lang genieten van de voordelige marge, want Bournemouth kwam via een hakbal van invaller Ibe en een mooie lichaamsbeweging van Andrew Surman langszij. Ibe werd de belangrijkste man van de thuisploeg, aangezien hij ook bij het tweede doelpunt de aangever was. Defoe kreeg de bal op sublieme wijze aangespeeld door de jonge Engelsman, waarna de routinier zijn klasse toonde en raak schoot. Door de benauwde zege nadert Bournemouth the Seagulls op de ranglijst, met nog een punt verschil tussen beide teams.