Beugelsdijk: ‘Volgens mij is dat de enige manier om Ajax te bestrijden’

Fans van ADO Den Haag kijken reikhalzend uit naar de confrontatie met Ajax komende zondag. Voor veel supporters is een goede prestatie tegen de Amsterdammers zeer belangrijk en Tom Beugelsdijk heeft vertrouwen in een goede afloop. De bikkelharde verdediger laat weten dat zijn ploeg de punten niet weg gaat geven.

Beugelsdijk bewaart goede herinneringen aan een eerdere ontmoeting met Ajax. Tijdens het seizoen 2012/13 luisterde de mandekker zijn eerste basisplaats voor ADO op met een doelpunt tegen Ajax: in de veertiende minuut kopte hij zijn ploeg op voorsprong. "Er zijn altijd nog mensen die dat nog weten. Het was een fantastisch moment, maar het is alweer vijf jaar geleden. Tijd dus om het nog een keer te doen", zegt hij in gesprek met Omroep West.

"We hebben veel fysieke kracht in de ploeg en volgens mij is dat de enige manier om Ajax te bestrijden. Want als je ze laat voetballen, wordt het natuurlijk een lastig verhaal", aldus Beugelsdijk, die zondagmiddag te maken kan krijgen met zowel Klaas-Jan Huntelaar als Kasper Dolberg. "Het zijn allebei fantastische spitsen. Het is aan mij om de beuk erin te gooien tegen die gasten. Gewoon keihard de duels in en dan gaan we het uitvechten."