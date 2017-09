Tien dingen die je moet weten over Paris Saint-Germain - Olympique Lyon

Paris Saint-Germain is met vijftien uit vijf de fiere koploper van de Ligue 1. Het team van Unai Emery kreeg bovendien slechts drie tegentreffers om de oren. Het nog ongeslagen Olympique Lyon is relatief goed aan het nieuwe seizoen begonnen, met elf punten. Opta blikt vooruit op de topper in het Parc des Princes, zondag vanaf 21.00 uur.

o Paris Saint-Germain heeft slechts twee van de laatste veertien competitieduels met Olympique Lyon verloren: acht zeges, vier remises.

o Olympique Lyon is ongeslagen in de laatste negen Ligue 1-wedstrijden: zes zeges, drie remises. De beste reeks sinds februari-mei 2016: tien opeenvolgende duels. Alleen Girondins Bordeaux maakt momenteel een betere reeks door: twaalf.

o Paris Saint-Germain heeft in de laatste negen thuisduels met Olympique Lyon in de Ligue 1 niet één nederlaag geleden: zeven zeges, twee remises. De laatste zege van L'OL in het Parc des Princes dateert van oktober 2007, 2-3.

o Paris Saint-Germain en Olympique Lyon zijn nog de enige ongeslagen Ligue 1-clubs, samen Girondins Bordeaux en Angers.

o Nabil Fekir was in zijn laatste elf Ligue 1-duels bij tien doelpunten betrokken: drie assists, zeven treffers. In zijn laatste vier competitieduels was hij goed voor twee assists, evenveel als in zijn voorgaande 27 Ligue 1-optredens.

o Paris Saint-Germain heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste vijf duels van een Ligue 1-seizoen in winst omgezet.

o Paris Saint-Germain heeft in de laatste 25 competitieduels slechts één nederlaag geleden: 21 zeges, 3 remises. OGC Nice was in april van dit kalenderjaar de laatste Ligue 1-club met een zege op de Parijzenaars: 3-1.

o Kylian Mbappé was goed voor dertien doelpunten in zijn laatste zestien Ligue 1-duels. In de zeven competitieduels daarvoor vond hij niet één keer het net.

o Paris Saint-Germain verloor niet één van de laatste 26 thuisduels in de Ligue 1: twintig zeges, zes remises. De laatste thuisnederlaag dateert van maart 2016, tegen AS Monaco: 0-2.

o Paris Saint-Germain scoorde liefst 52 keer in de laatste zeventien competitieduels. Meer dan welke Ligue 1-club dan ook.